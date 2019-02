Universiadi,maxischermo resta al S.Paolo

(ANSA) - NAPOLI, 12 FEB - Due novità in chiave stadio San Paolo arrivano dall'organizzazione delle prossime Universiadi, in programma a Napoli dal 3 al 14 luglio 2019. La prima riguarda la gara per i nuovi seggiolini: tre le offerte giunte per rifare i circa 55000 posti a sedere dello stadio di Fuorigrotta, tutte da aziende leader nel settore dell'impiantistica sportiva. A partire dal prossimo campionato - ed è questa la seconda novità - i tifosi potranno contare anche su un maxischermo da 120 mq da installare sulla parte alta degli spalti. Nell'ambito dell'accordo raggiunto dall'Aru con la Microplus per i servizi di timing e scoring - si apprende da fonti dell'Aru - è rientrato infatti anche il video wall che verrà utilizzato durante le gare di atletica al San Paolo. Finiti i Giochi resterà in eredità al San Paolo che potrà così contare su un maxischermo come quelli presenti negli altri grandi stadi italiani.