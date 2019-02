Nautica:successo per primo weekend Nauticsud,+20% visitatori

(ANSA) - NAPOLI, 12 FEB - Dati positivi per il primo weekend di Nauticsud 2019, il salone nautico partenopeo in svolgimento alla Mostra d'Oltremare sino a domenica 17 febbraio. La fiera infatti sabato e domenica apertura ha registrato una crescita delle presenze del +20% rispetto all'edizione dello scorso anno.

Positivo, riferiscono gli organizzatori, anche il bilancio vendite con numerosi espositori che hanno effettuato ordini, dato positivo anche la presenza di buyers stranieri che indica il Nauticsud quale piazza ideale per accordi internazionali.

"Non si poteva iniziare meglio - afferma il presidente dell'ANRC, Gennaro Amato che, in collaborazione con la Mostra d'Oltremare organizza il salone per qualità di pubblico e vendite. Lo scorso anno il meteo fu devastante nei primi giorni inibendo al pubblico la parte espositiva esterna, questa edizione raccoglie i frutti del lavoro di anni, l'identificazione di un segmento della nautica, quello reale dai 5 ai 15 metri, ha donato al Nauticsud una sua identità. Non sono quindi un caso le numerose transazioni di acquisto già definite e la presenza di buyers esteri che giungono a Napoli".

Molte le novità in fiera che attirano i visitatori. Il gommone è sicuramente la tipologia di barche che in questo momento interessa maggiormente il pubblico, infatti numerose sono le anteprime assolute dei cantieri a iniziare da Italiamarine, con il Walke Around 31 piedi new entry dell'intera gamma di ben 14 modelli, a Nautica Salpa con il suo Soleil 20, ma anche la rivelazione di Wave Boat Italia con il battello Z-7 che può montare al posto del motore una moto d'acqua. Tra i gommoni di grande misura figura certamente il modello Opera 53, di ben 16 metri e mezzo, esposto da Charter Liliano che porta anche i modelli Pirelli. (ANSA).