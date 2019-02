Maltempo:venti di burrasca al Sud

(ANSA) - ROMA, 12 FEB - Una nuova perturbazione proveniente dall'Europa nord-orientale, giungerà nella giornata di domani sul mar Ionio, apportando sulle regioni meridionali dell'Italia venti forti settentrionali almeno fino a giovedì. Lo riferisce il dipartimento della Protezione Civile, che d'intesa con le regioni coinvolte ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse.

L'avviso prevede dalla tarda serata di oggi venti da forti a burrasca, con raffiche fino a burrasca forte, dai quadranti settentrionali, su Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria e Sicilia, con mareggiate lungo le coste esposte.

Per la giornata di oggi e per quella di domani, mercoledì 13 febbraio, è stata inoltre valutata allerta gialla per rischio idrogeologico sulla Sicilia nord-orientale.(ANSA).