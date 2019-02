Busta con proiettili a Fuorigrotta

(ANSA) - NAPOLI, 12 FEB - Una busta contenente 46 proiettili di vario calibro è stata trovata dalla Polizia in via Marco Aurelio, nel quartiere Fuorigrotta, a Napoli.

La busta era nascosta dietro ad contenitore utilizzato esposizione di pubblicità, che è stata recuperata dagli agenti di una Volante dell' Ufficio Prevenzione Generale.

I proiettili di calibro 9x45, 9x41 e 9x25 sono stati sequestrati e consegnati alla Polizia Scientifica per i rilievi del caso.