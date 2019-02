Arrestato figlio Maria Licciardi

(ANSA) - NAPOLI, 12 FEB - Giuseppe Musella, 47 anni, figlio di Maria Licciardi, esponente di primo piano dell' omonimo clan camorristico, è stato arrestato dalla Squadra Mobile di Napoli in un appartamento del quartiere Scampia.

Musella si era sottratto ad un ordine di carcerazione, della Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello per associazione per delinquere, rapina e sequestro.

Il 47 enne è stato rintracciato all' alba di oggi dai poliziotti in un appartamento, all'interno di un vano appositamente costruito dietro la parete di una stanza da letto.

Musella deve rispondere di associazione per delinquere, rapina e sequestro di persona.