4 arresti in 3 mesi, arrestato immigrato

(ANSA) - NAPOLI, 10 FEB - Arrestato 4 volte in 3 mesi da Como a Napoli, di età e nazionalità incerta, di identità sconosciuta.

E' il profilo di un giovane immigrato, di circa 18 anni, probabilmente nordafricano, arrestato ieri a Napoli da una pattuglia dell' UPG della Questura. Il giovane aveva infranto il vetro del finestrino di un' auto in sosta in via Aniello Falcone. Un passante ha avvertito il 113. Prima dell' arrivo della Volante aveva avuto il tempo di forzare un'altra auto.I poliziotti lo hanno bloccato ed hanno trovato in uno zaino effetti personali e documenti sottratti delle due auto. Dalle sue impronte digitali - che corrisponderebbero a quelle di un richiedente asilo in Svizzera - gli agenti della Questura di Napoli hanno accertato che il 13 Novembre 2018 l' immigrato era stato arrestato dalla Polizia a Milano per furto aggravato.Il 9 Dicembre era stato arrestato a Como, ed il 19 Gennaio era stato arrestato dalla Polfer di Napoli per rapina impropria. Ad ogni arresto, il giovane ha fornito generalità diverse.