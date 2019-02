Verdi puliscono sagrato S.Maria Sapienza

(ANSA) - NAPOLI, 9 FEB - Una pulizia straordinaria del sagrato e della parte esterna della Chiesa di Santa Maria della Sapienza, in via Costantinopoli, a Napoli, chiusa da anni "e ridotta ad un porcile" è stata fatta oggi dai volontari dei Verdi, in collaborazione con l'associazione "Miniera" e con La Radiazza di Radio Marte. Decine di volontari hanno raccolto quintali di rifiuti conferendoli in maniera differenziata grazie alla collaborazione dell'Asia che ha contribuito fornendo il materiale necessario alla raccolta dei rifiuti. Tra i materiali raccolti sono state trovate anche scarpe, stendini, fornelli e bottiglie piene di urina.

"Un intervento doveroso per un edificio di culto completamente sommerso dal degrado e dall'incuria nel pieno centro storico della città" ha detto il consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli, che ha partecipato alle operazioni di bonifica insieme con militanti, attivisti e rappresentanti istituzionali del Sole che Ride