Nauticsud, +10% espositori, 800 barche

(ANSA) - NAPOLI, 9 FEB - Ottocento imbarcazioni in mostra portate da oltre 200 espositori, ma anche accessori, arredamenti, stand tecnici e tutto quanto riguarda le ultime novità della nautica da diporto. É partita così oggi, nella Mostra d'Oltremare di Napoli, la 46ma edizione di Nauticsud, il Salone Nautico che andrà avanti fino a 17 febbraio. "Sono felice - ha detto il presidente di Mostra d'Oltremare, Alessandro Nardi - è il mio primo evento come presidente e forse ho portato fortuna, perché c'è stato il 10% di incremento di espositori e imbarcazioni. Ora dobbiamo auspicare la giusta risposta da parte del pubblico. Insieme con i soci ce la metteremo tutta per far crescere il Salone e insieme con l'Associazione Nautica Regionale Campana stiamo lavorando anche sullo sbocco a mare".

Il Nauticsud è organizzato da Mostra d'Oltremare e Anrc che raccoglie i produttori di barche. "Il Nauticsud ha fatto il pieno di espositori quest'anno - ha sottolineato Gennaro Amato, presidente di Anrc - con una crescita sensibile".