Rione Salicelle: occupanti in presidio

(ANSA) - NAPOLI, 8 FEB - Un centinaio di assegnatari ed occupanti delle case popolari del Rione Salicelle di Afragola (Napoli) sta effettuando un presidio davanti al Municipio per chiedere la legalizzazione dei morosi ed una sanatoria per gli abusivi.

I manifestanti- che si sono organizzati nel "Centro iniziative sociali" - hanno installato un gazebo e sono in attesa del sindaco Claudio Grillo.

Secondo dati dell' associazione degli assegnatari sarebbero 200 gli inquilini morosi residenti al Rione Salicelle. Altri 200 nuclei comprenderebbero occupanti abusivi che potrebbero rientrare nella sanatoria varata dalla Regione nel 2010 ed occupanti senza alcun titolo.

La concessione della residenza di prossimità agli occupanti delle Case del Rione Salicelle, dove vivono circa 1200 famiglie, consentirebbe la presentazione della domanda per accedere al reddito di cittadinanza.