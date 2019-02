Macchinette guaste, protesta contro ANM

(ANSA) - NAPOLI, 8 FEB - Una petizione all' amministratore unico dell' ANM (Azienda Napoletana Mobilità) Nicola Pascale è stata inviata da un gruppo di residenti in via Manzoni per chiedere la rimozione di una macchinetta emittitrice di biglietti posta alla fermata di Manzoni-Caravaggio.

"La macchinetta - è scritto nel testo - è guasta da almeno due anni e non emette biglietti senza però restituire il denaro a chi lo ha inserito".

"L' Azienda - aggiunge la petizione - oltre a lamentare l' evasione del pagamento dei biglietti, un fenomeno che certamente esiste, dovrebbe mettere in condizione gli utenti di poterli acquistare e sostituire gli apparati guasti ed inefficienti".