De Luca, Milano realtà dinamica d'Italia

(ANSA) - MILANO, 8 FEB - "Milano è l'unica realtà dinamica, internazionale, vera d'Italia e la mia regione ha un gemellaggio antico con la Lombardia". Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca da ieri a Milano per una serie di eventi, alla vigilia della Bit, la Borsa Internazionale del Turismo (Fiera, 10-13 febbraio). De Luca, che oggi inaugura una sede permanente della sua Regione a Milano, insieme al presidente di Unioncamere Campania, Andrea Prete, ha in agenda una serie di incontri istituzionali e con le realtà imprenditoriali. Tra gli altri eventi ieri sera ha ricevuto la targa di Cavaliere d'Onore della Tavola Campana, un'associazione culturale e di promozione fondata una quindicina di anni fa. "Il mio obiettivo è trasformare la Campania in una istituzione che possa camminare a testa alta prendendo esempio da voi", ha detto De Luca. (ANSA).