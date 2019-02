Rapine tabacchi, 4 arresti della Polizia

(ANSA) - NAPOLI, 7 FEB - Una banda di rapinatori specializzata in assalti a furgoni di trasporto di tabacchi è stata sgominata dalla Squadra Mobile di Napoli, che ha arrestato quattro persone all' alba di oggi.

Carmine Laurino, 53 anni, Domenico Iavarone, 52, entrambi di Casavatore (Napoli), Giuseppe Iaccarino, 59, ed Alberto Giordano, 50, di Napoli, sono stati bloccati dagli agenti della sezione antirapine, che li avevano seguiti, in un deposito di Arzano, centro alle porte di Napoli.

I quattro stavando per dividersi un carico di sigarette per un valore di mercato di circa 100 mila euro, rapinato poco prima.

Secondo quanto emerso dalle indagini della Squadra Mobile sarebbero numerose le rapine, compiute con la minaccia delle armi dalla banda in provincia di Napoli.

Presi di mira i furgoni che trasportano tabacchi e valori bollati.