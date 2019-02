Musica: quartetto Werther a Napoli

(ANSA) - NAPOLI, 7 FEB - Schumann e Faurè per piano quartet: il Quartetto Werther, la formazione da Camera composta da quattro giovani musicisti Misia Iannoni Sebastianini (violino), Martina Santarone (viola), Simone Chiominto (violoncello) e Antonino Fiumara (pianoforte), approda a Napoli. L'appuntamento è venerdì alle 17,30 all'Institut Francais di Napoli, in via Francesco Crispi, per la stagione concertistica partenopea della Società Umanitaria. Il gruppo, che è reduce da un concerto "Sold Out" nelle sale Apollinee della Fenice di Venezia, proporrà due classici per quartetto con pianoforte: l' opera 47 di Robert Schumann e l'opera 15 di Gabriel Faurè.

Il quartetto Werther dopo Napoli suonerà alla Filarmonica Romana, farà una puntata a Parigi con le Dimore del Quartetto, per poi proseguire a Bologna, Padova e Firenze, nella Sala Bianca di Palazzo Pitti in collaborazione con l'associazione Musica con le Ali che si batte per la valorizzazione dei giovani talenti della musica classica.(ANSA).