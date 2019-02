Hamsik non si allena,'riposo concordato'

(ANSA) - NAPOLI, 7 FEB - Marek Hamsik non ha partecipato all'allenamento di oggi del Napoli. Da fonti del club azzurro si apprende che il centrocampista slovacco aveva già ottenuto dei giorni di riposo in vista del suo possibile trasferimento in Cina, che al momento si è bloccato per lo stop alla trattativa tra il Napoli e il Dalian sul pagamento. Hamsik resterà a questo punto a riposo anche nei prossimi giorni: domani non sarà a Castel Volturno per l'allenamento precedente alla trasferta di Firenze a cui lo slovacco non si aggregherà. Intanto verranno chiariti i rapporti tra il Napoli e il Dalian e si capirà quindi se la trattativa per il trasferimento di Hamsik riparte oppure si ferma definitivamente.