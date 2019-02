Consorzio,soluzione per logistica export

(ANSA) - NAPOLI - "Prendiamo atto con piacere che il sottosegretario agli Esteri Manlio Di Stefano è un grande estimatore della mozzarella, come ha scritto sul suo profilo facebook, facendosi ritrarre mentre mangia una mozzarella.

Proprio per questo converrà che portarla fresca sulle tavole di tutto il mondo dovrebbe essere una priorità per tutti". Domenico Raimondo, presidente del Consorzio di Tutela Mozzarella di Bufala Campana Dop e anche di Afidop (l'associazione che raggruppa i formaggi Dop italiani), interviene così nella polemica seguita alla frase del sottosegretario a proposito del dibattito sulla Tav ("I cittadini italiani non hanno bisogno di spedire una mozzarella venti minuti prima in Francia", ha spiegato ieri).

L'intervento di Raimondo va a sostegno delle tesi già espresse da Assolatte: "La logistica - spiega il presidente - è uno dei principali problemi da risolvere per l'agroalimentare italiano e in particolare per il nostro prodotto. L'export è decisivo per continuare a essere motore del Pil".