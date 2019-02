Furti auto,nel mirino citycar e suv

(ANSA) - ROMA, 6 FEB - Sono le citycar e i suv le vetture più 'ricercate' dai ladri. La maglia nera dei furti d'auto va, e non è una novità, a Campania e Lazio, con un piccolo dato confortante però: sono aumentati, nel 2018, i recuperi hi-tech di vetture rubate e nascoste addirittura in container sistemati sulle navi e pronti a salpare alla volta del mercato africano. È questo il quadro che emerge dal report 'Stolen Vehicle Recovery 2018' elaborato da LoJack, la società americana leader nei servizi telematici e nel recupero di veicoli rubati. In dettaglio, nel 2018, sono stati 2.363 i veicoli rubati e recuperati (per un valore complessivo di quasi 52 milioni di euro), grazie alla tecnologia in radiofrequenza non schermabile, alla partnership con le forze dell'ordine, a una centrale sempre operativa e all'intervento sul campo di un team di specialisti nella lotta contro i furti d'auto. A livello regionale, la mappa conferma l'incontrastata supremazia della Campania, dove si è registrato il 45% dei casi.