Basket: Scafati contesta accusa razzismo

(ANSA) - SALERNO, 5 FEB - Il giudice sportivo della Federazione Basket ha squalificato per un turno il PalaMangano di Scafati (Salerno) "per offese di stampo razzista collettive frequenti del pubblico "nei confronti del giocatore albanese Franko Bushati. L'episodio si sarebbe verificato il 3 Febbraio durante la gara Givova Scafati-Leonis Roma, vinta 108-82 dai padroni di casa. Il club campano ha respinto fermamente l'accusa di razzismo. La Givova ricorda che Franko Bushati era stato un proprio tesserato nel 2012-2013. "Contro gli ex c'è sempre un pizzico di acredine e di ostilità che talvolta può sfociare in qualche dileggio - afferma il club - lo stesso atleta ha risposto ai suoi ex tifosi, sia dal campo che dalla panchina, facendo con le dita delle mani il gesto del 3 a 2, punteggio con cui nella stagione 2015/2016, quando vestiva la casacca della Leonessa Brescia, si impose nella semifinale play-off proprio contro la Givova. Il suo gesto è stato altresì condannato dagli arbitri, che gli hanno fischiato fallo tecnico".