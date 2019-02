Mibac, ricorso su griglie Plebiscito

(ANSA) - NAPOLI, 4 FEB - Dal ministero dei Beni culturali trapela "stupore" per la sentenza del Tar che ha ribaltato la decisione del ministero, autorizzando l'apertura delle griglie di ventilazione della linea 6 della Metropolitana di Napoli in Piazza del Plebiscito. I tecnici del ministero, a quanto si apprende da fonti qualificate, esamineranno le motivazioni della sentenza e poi presenteranno ricorso al Consiglio di Stato.

Il Tar Campania ha accolto il ricorso del Comune di Napoli contro lo stop alle griglie in piazza Plebiscito previste dai lavori per la linea 6 della metropolitana. I giudici hanno stamattina emesso la sentenza che accoglie le ragioni dell'amministrazione comunale dando così il via libera al proseguimento dei lavori la cui interruzione avrebbe potuto mettere a rischio risorse europee, pari a 98 milioni, per il completamento della tratta.