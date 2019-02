Mann, il porcellino per capodanno cinese

(ANSA) - NAPOLI, 4 FEB - Con l'esposizione straordinaria del 'porcellino' di Villa dei papiri anche il Museo archeologico nazionale di Napoli festeggia l'arrivo del 2019 'l'anno del maiale' nel giorno del Capodanno cinese. Fino al 20 febbraio, a partire dalle ore 14, sarà possibile accedere al Museo con ticket ridotto (5 euro) e visitare la mostra "Mortali Immortali.

I tesori del Sichuan nell'antica Cina" che, per la prima volta in Europa, raccoglie opere espressione della cultura Shu, una esposizione che da dicembre conta già oltre 40mila presenze.

Nell'atrio del Museo, stasera aperto gratuitamente, si può invece ammirare il "Porcellino", statuetta in bronzo che fu rinvenuta il 17 maggio 1756 nel peristilio rettangolare della Villa dei Papiri di Ercolano. La comunità cinese campana conta circa trentamila persone, prima del festeggiamento del capodanno gli organizzatori dell' associazione Ciao Cina si sono recati al Mann per scoprire la teca che custodisce la statua del maialino, insieme al direttore del museo Paolo Giulierini.