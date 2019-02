Di Maio,oggi più emozione che giuramento

(ANSA) - POMIGLIANO D'ARCO (NAPOLI), 4 FEB - "Oggi sono più emozionato che al giuramento dei ministri". Lo ha detto il ministro Luigi Di Maio partecipando alla premiazione degli studenti di "eccellenza" del liceo Imbriani di Pomigliano d'Arco (Napoli), istituto frequentato dallo stesso vicepremier fino al 2004. Lo stesso ministro è stato premiato dall'associazione degli ex studenti "per essersi contraddistinto nell'impegno politico es istituzionale". "Oggi premiamo eccellenze che vanno bene a scuola, meglio di me - ha scherzato di Maio - ho visto le loro medie. Ma sono emozionato perché questa scuola ha avuto la capacità di insegnare le materie andando oltre la scuola, insegnandomi ad applicarle nella realtà". Il ministro ha incitato i ragazzi "a fare sempre quello che vi piace e di non permettere a nessuno di dire che siete incapaci di affrontare le difficoltà. Una volta fuori avete bisogno di formazione continua - ha concluso - ci dobbiamo aggiornare continuamente, e questa non è una minaccia".