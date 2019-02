Blitz ministro Grillo in ospedali Napoli

(ANSA) - NAPOLI, 4 FEB - Il ministro della Salute, Giulia Grillo, è arrivata all'ospedale Cardarelli di Napoli per un blitz con l'obiettivo di verificare le condizioni del nosocomio.

Il ministro è attualmente al pronto soccorso e sta parlando con alcuni pazienti. Il ministro della salute Giulia Grillo ha iniziato la sua visita a sorpresa al Cardarelli dal pronto soccorso, parlando con i pazienti che sono sulle barelle. Grillo si sta sincerando delle condizioni dei malati e sta chiedendo informazioni al primario del pronto soccorso Fiorella Paladino.

Al termine della visita al Cardarelli il ministro andrà all'ospedale San Giovanni Bosco, che negli ultimi mesi è stato al centro delle polemiche per la presenza di formiche in diversi reparti.