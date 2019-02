Droga e bomba carta nel giardino

(ANSA) - NAPOLI, 3 FEB - I carabinieri della stazione di Pompei hanno arrestato per detenzione di stupefacente a fine di spaccio e per detenzione illegale di materiale esplosivo Antonio De Caro, un 28enne incensurato. La notte scorsa i militari hanno perquisito la sua abitazione, a Boscoreale, trovando 23 dosi di cocaina nascoste sotto terra nel giardino chiuse in una boccia di vetro. Subito dopo, in mezzo alla vegetazione, hanno rinvenuto una busta di plastica che è risultata contenere una bomba carta, un vero e proprio ordigno esplosivo di fabbricazione artigianale del peso di 620 grammi. L'arrestato è ora ai domiciliari in attesa del rito direttissimo.