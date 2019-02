Universiadi: Mann, pronti a collaborare

(ANSA) - NAPOLI, 2 FEB - Una mostra sullo sport nell' antichità, la disponibilità a prestare alcuni reperti museali da esporre e un impegno a pubblicizzare al meglio le bellezze della Campania nei luoghi chiave della città. Il Mann (Museo Archeologico di Napoli) scende in campo al fianco delle Universiadi: lo annuncia il direttore, Paolo Giulierini, nel corso dell' evento promosso dall'agenzia Ansa a Napoli "Raccontare l'eccellenza".

"Lo sport era presente anche nell'antica Grecia - ha ricordato - e nel nostro museo raccogliamo tantissime testimonianze dell'attività sportiva di quei tempi, dai vasi figurati ai mosaici. In più, in occasione degli scavi per la metropolitana, è emerso a Napoli il tempio dei Giochi Isolimpici, che avevano la velleità di essere una versione italiana delle Olimpiadi greche: lo sport ha sempre fatto parte di questa città sin dall'antichità". "Accolgo con grande soddisfazione la disponibilità del museo Mann a stare al nostro fianco", dice il commissario straordinario per le Universiadi Gianluca Basile.