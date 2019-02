Internet sicuro, seminari nelle scuole

(ANSA) - NAPOLI, 2 FEB - Seminari e dibattiti si svolgeranno il 5 Febbraio in cinque Istituti scolastici delle province della Campania sul tema del cyberbullismo in occasione del "Safer Internet Day 2019". L' iniziativa è della Polizia postale e della Comunicazioni in collaborazione con il Miur e l' Autorità Garante per l' Infanzia e l' Adolescenza.

In totale sono 100 i capoluoghi di provincia italiani che ospiteranno simultaneamente gli incontri. Nel 2018 - secondo dati della Polpost - sono stati 127 i casi di diffamazione on-line, 52 i casi di minacce e molestie, 203 i casi di furto di identità digitale su social network, 52 quelli di detenzione e diffusione di materiale pedopornografico, 46 i casi di tentativo di estorsione sessuale.

"I reati connessi all' uso dei social network - afferma il dirigente del Compartimento della Polizia Postale e delle Comunicazioni, Daniele De Martino - sono cresciuti con il diffondersi del loro utilizzo.