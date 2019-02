Guardie giurate, corteo per il contratto

(ANSA) - NAPOLI, 2 FEB - Salari bassi, turni di lavoro anche di 14 ore, sicurezza a rischio per la distanza dai colleghi. Queste le rivendicazioni delle Guardie Giurate, che hanno tenuto a Napoli la manifestazione nazionale con corteo e comizio in Piazza Matteotti nell' ambito dello sciopero di due giorni (1-2 Febbraio). Oltre 2 mila i partecipanti, che si sono concentrati in piazza Mancini. Il contratto nazionale è scaduto a Dicembre 2015 e non è stato rinnovato. "Chiediamo un giusto contratto per avere nelle zone a rischio il doppio di Vigilanza", ha detto il segretario generale della Uil Campania Giovanni Sgambati. La piazza si è divisa durante dell' intervento dal palco della segretaria della Filcams Cgil Maddalena Bigazzi, accanto alla quale è stato aperto uno striscione con il ritratto di Che Guevara. "Togli Che Guevara, non c' entra con noi", hanno gridato diversi delegati della Cisl. "Viva Che Guevara !", ha replicato la segretaria della Filcams, mentre alcuni manifestanti fischiavano e abbandonavano la piazza.