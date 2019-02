Calcio: Napoli-Samp finisce 3 a 0

(ANSA) - NAPOLI, 2 FEB - Il Napoli batte la Sampdoria 3-0 nel secondo anticipo della 22/a giornata del campionato di serie A fuga ogni dubbio dopo l'opaca prestazione di Coppa Italia contro il Milan. Due gol nel primo tempo, in rapida successione, prima di Milik e poi di Insigne, e un rigore siglato da Verdi, a pochi minuti dalla fine dell'incontro mentre il San Paolo invocava Koulibaly sul dischetto, mettono il sigillo a una partita perfetta degli azzurri di Ancelotti.

Si ferma la striscia record di Fabio Quagliarella che con un gol, oggi, avrebbe superato un altro bomber di caratura come il neo cinquantenne Gabriel Omar Batistuta, con 12 gol consecutivi in altrettante gare di campionato. (ANSA).