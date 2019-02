Torna Nauticsud, a Napoli ultimi modelli barche diporto

(ANSA) - NAPOLI, 1 FEB - "Quest'anno abbiamo incremento del 10% di espositori e imbarcazioni e siamo convinti che questa manifestazione crescerà ancora visto che in 4 anni di rilancio abbiamo fatto passi da gigante". Così Gennaro Amato, presidente dell'Anrc (Associazione Nautica Regionale Campania) ha lanciato oggi la 46ma edizione di Nauticsud che si svolgerà alla Mostra d'Oltremare di Napoli dal 9 al 17 febbraio. L'evento è organizzato dall'associazione dei cantieri da diporto insieme alla Mostra d'Oltremare che negli ultimi anni ha rilanciato il marchio, tornando tra i protagonisti della nautica nazionale.

"Quattro anni fa - ha ricordato Amato - c'erano 250 imbarcazioni e poco piu' di 100 espositori, oggi abbiamo 200 espositori e centinaia di barche in piu'. Oggi siamo la fiera indoor della nautica piu' grande d'italia".

L'obiettivo del Nauticsud è centrato sul segmento della nautica tra i 4 e 20 metri, spina dorsale del mercato italiano.

Yacht, gozzi, gommoni e motori saranno il punto di riferimento per gli appassionati che troveranno al Nauticsud 2019 numerose novità, come motori innovativi a gas o le migliori realizzazioni mondiali dei più importanti cantieri. Nei 50mila metri quadri di esposizione, con dieci padiglioni e gli spazi esterni della zona del Viale delle 28 fontane, ci sarà anche una forte partecipazione di espositori di aziende di accessori e di servizi. "Sono emozionato - ha detto il, neo presidente di Mostra d'Oltremare Alessandro Nardi - che il mio debutto coincida con una manifestazione a cui sono legato, la seguivo da appassionato e spero di essere un buon padrone di casa". Il consigliere delegato di Mostra Giuseppe Oliviero ha poi sottolineato che "la nostra scommessa di rilanciare un marchio tutto nostro per aiutare il rilancio del settore nautico dopo anni difficili ha portato a una crescita costante. Gli espositori hanno investito insieme a noi in questi anni e questa sempre più la loro vetrina".

Tra gli eventi anche l'approfondimento su fisco e nautica a cura dei dottori Commercialisti di Napoli, mentre il Comune di Napoli, presenterà al Nauticsud il nuovo piano metropolitano con un convegno dal titolo "In cammino verso il Piano Strategico Metropolitano di Napoli". E sul settore pinta anche il Comune, come ha sottolineato il vicesindaco Enrico Panini: "E' un evento di assoluta qualità e sostenere la qualità è la nostra priorità, questa città sta crescendo in modo impetuoso ha bisogno di consolidare la qualità". (ANSA).