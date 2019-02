Selle MSC arriva Zoe,assistente virtuale

(ANSA) - MILANO, 1 FEB - Sulle navi Msc arriva "l'assistente da crociera virtuale". Si chiama Zoe ed è in grado di interagire con gli ospiti in sette lingue. E' uno strumento di intelligenza artificiale dotato di un sistema vocale. Sarà presente in tutte le cabine. Lo ha reso noto la stessa Msc, precisando che Zoe è in grado di rispondere a un centinaio di domande relative all'esperienza a bordo, può fornire informazioni sui servizi e dare indicazioni su come muoversi sulla nave. Zoe, sviluppata in collaborazione con Harman e Samsung Electronics, farà il suo debutto su Bellissima. "Nel 2017 abbiamo introdotto MSC for Me - ha detto il ceo di Msc Crociere, Gianni Onorato -. E' stata la prima tappa del nostro progetto di crociera high-tech. Per noi era fondamentale interagire con gli ospiti e rispondere alle loro domande in modo semplice e rapido. Così abbiamo sviluppato Zoe".