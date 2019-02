'Raccontare l'eccellenza', evento ANSA a Napoli

'Raccontare l'eccellenza.

L'informazione ANSA per diffondere il meglio della Campania in Italia e nel mondo' è il tema dell'incontro promosso a Napoli per sabato 2 febbraio, nel Museo Archeologico Nazionale.

L'evento ha l'obiettivo di stimolare un confronto sugli strumenti e sulle modalità per la valorizzazione delle diverse eccellenze che contraddistinguono il sistema economico ma anche culturale di Napoli e della regione e di analizzare anche l'importanza di eventi come le prossime Universiadi.

Parteciperanno all'incontro, promosso in collaborazione con il Museo Archeologico Nazionale, il sindaco di Napoli Luigi de Magistris e il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca; Paolo Giulierini, direttore del Mann; Manuel Grimaldi, Ad del Gruppo Grimaldi; Paolo Scudieri, presidente di Adler Group; Gianluca Basile, direttore generale dell'Agenzia Regionale Universiadi; Domenico Raimondo, presidente del Consorzio di tutela della mozzarella di bufala campana dop; l'amministratore delegato dell'ANSA Stefano De Alessandri e il direttore Luigi Contu. E' previsto anche un intervento di Gino Sorbillo, la cui storica pizzeria nei giorni scorsi ha subito un attentato.