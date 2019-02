Piena fiume Sarno, allagate alcune case

(ANSA) - NAPOLI, 1 FEB - La pioggia insistente, che dura da tempo, ha provocato a Castellammare di Stabia (Napoli) l'esondazione del fiume Sarno in via Ripuaria e via Fondo d'Orto. Abitazioni e aziende sono state allagate dal fango e dall'acqua che ha superato gli argini del fiume e si sono riversati nelle strade, causando disagi agli abitanti, costretti a chiedere soccorsi ai vigili del fuoco e alla Protezione civile per poter uscire di casa. Molte le famiglie intrappolate in casa; sono giunti volontari per portare generi di prima necessità alle famiglie raggiunte con mezzi anfibi.

Disagi e allagamenti si sono verificati anche in Irpinia.

Nella frazione Celsi del comune di Serino alcune abitazioni di via San Nicola sono state completamente allagate. Nel comune di Quindici, sulla montagna di Pizzo d'Alvano, che originò il movimento franoso del 5 maggio del 1998 nel quale persero la vita 11 persone, Protezione Civile e lavoratori forestali sono al lavoro per arginare due frane verificatesi in zona Foreste e Madonna della Neve.