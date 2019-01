'Pugno in faccia ad alunno', indagini

(ANSA) - ISCHIA (NAPOLI), 31 GEN - Un maestro elementare di Ischia (Napoli) avrebbe colpito un alunno con un pugno in faccia.

L' episodio sarebbe avvenuto - secondo quanto riporta il quotidiano "Il Dispari" - nella scuola "Marconi", appartenente al I Circolo Didattico.

Nessuna denuncia è stata finora presentata da genitori, ma gli agenti del Commissariato di Ischia, diretti dal Vice Questore Alberto Mannelli, si sono recati nella scuola per ascoltare il dirigente, Teresa Cirillo, e raccogliere elementi.

Secondo alcuni genitori all' episodio avrebbe assistito anche una maestra.