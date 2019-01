Province,in Campania in arrivo 11,78 mln

(ANSA) - NAPOLI, 31 GEN - Firmato il decreto interministeriale che destina a 76 province italiane 250 milioni di euro, dal 2019 al 2033, per la manutenzione di scuole e strade. In Campania, 11,783.529 milioni di euro, per 4 Province.

Ad Avellino (1,32 milioni), a Benevento (1,64 milioni), a Caserta (4,32 milioni), ed a Salerno (4,49 milioni). Il ministro dell'Interno Matteo Salvini ha scritto ai presidenti provinciali: "Le risorse sono state ripartite sulla base delle indicazioni dell'Upi: un segno tangibile dell'attenzione che il governo intende rivolgere a tutte le amministrazioni provinciali. La tutela delle comunità locali e la ripresa economica rappresentano una priorità: non a caso questo fondo segue l'erogazione di circa 400 milioni per i Comuni fino a 20mila abitanti. Possiamo e dobbiamo fare di più.

Ma siamo convinti di aver inaugurato una nuova fase nel rapporto tra governo e comunità locali".