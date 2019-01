Sopralluogo Csu a Baronissi

(ANSA) - SALERNO, 30 GEN - E' partito dal Palacus di Baronissi (Salerno), che ospiterà il torneo di scherma, il tour che gli ispettori del Csu, il comitato internazionale di supervisione sulle Universiadi, hanno effettuato nel pomeriggio in provincia di Salerno.

L'organo della Fisu ha voluto toccare con mano lo stato d'avanzamento dei lavori all'interno delle strutture che ospiteranno la manifestazione sportiva. La delegazione, capitanata dal segretario generale Erik Saintrond, è stata accolta dai rappresentanti di Cus e Adisurc che, assieme al responsabile Universiadi per l'Unisa, Luciano Feo, hanno illustrato gli interventi programmati per la kermesse.

Un palazzetto - i cui lavori termineranno entro fine aprile - ospiterà le finali del torneo di scherma; l'altro, invece, sarà utilizzato per le qualificazioni e gli allenamenti. All'interno dell'edificio già esistente sarà realizzata anche un'area hospitality e saranno potenziati gli impianti d'illuminazione e di condizionamento. Nell'altro, invece, sarà allestita al piano inferiore una sala stampa e uno spazio per il controllo degli attrezzi; il piano superiore, invece, ospiterà le pedane per la competizione e gli allenamenti. Per questa struttura il termine dei lavori è stimato per la prima settimana di maggio. (ANSA).