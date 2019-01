Blitz in piazza spaccio, armi e droga

(ANSA) - NAPOLI, 30 GEN - Tre persone, tra cui un sedicenne, sono state arrestate dai Carabinieri del comando provinciale di Napoli nel corso di un blitz nella piazza di spacco all'interno del complesso di edilizia popolare della 'Cisternina', nell'hinterland nord est di Napoli. I militari hanno sequestrato armi che si trovavano sotto il sedile dell'auto di uno dei pusher.

Nel corso del blitz sono stati circondati da vari condomini ed è stato immediatamente bloccato un 50enne già noto alle forze dell'ordine che si aggirava con fare sospetto per il rione; sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso di circa 500 grammi di sostanze stupefacenti: hashish, cocaina e crack in stecchette e dosi pronte per lo spaccio al dettaglio.

Nella sua utilitaria, parcheggiata poco distante in mezzo ad altre vetture, i militari dell'Arma hanno invece rinvenuto le sue armi: 3 pistole semiautomatiche di vario calibro avvolte in teli (tutte cariche e pronte all'uso), un silenziatore e varie munizioni.