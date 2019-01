1600 posti letto nel Campus di Fisciano

(ANSA) - SALERNO, 30 GEN - Le residenze universitarie del Campus di Fisciano (Salerno) ospiteranno 1564 atleti durante le Universiadi che si svolgeranno nel mese di luglio in Campania.

Gli alloggi sono stati visitati questo pomeriggio dagli ispettori del Csu che hanno verificato l'organizzazione predisposta dall'ateneo salernitano per l'allestimento del villaggio olimpico. Tre i complessi abitativi messi a disposizione: uno da 582 posti letto, un altro da 516 e un altro ancora da 466. All'interno dell'area che ospiterà il soggiorno degli atleti sarà allestito uno spazio da riservare per eventuali controlli antidoping. I delegati hanno visitato le stanze, tutte dotate di punto cottura e bagno in camera. Le strutture, inoltre, sono dotate di sistema wi-fi che potrà essere utilizzato dagli ospiti. Gli atleti riceveranno un badge che consentirà di monitorare tutti gli spostamenti e, attraverso un sistema di riconoscimento biometrico, sarà utilizzabile anche a mensa.