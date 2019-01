Maltempo: in Campania è ancora allerta

(ANSA) - NAPOLI, 28 GEN - E' attualmente in vigore sull'intero territorio regionale, fino alla mezzanotte, l'allerta meteo di colore Giallo per "precipitazioni diffuse, localmente anche a carattere di moderato rovescio o temporale".

Dalla mezzanotte tale situazione permarrà fino alle 12 di domani, nelle zone 1, 3, 5 (Zona 1: Piana campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana; Zona 3: Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini; Zona 5: Tusciano e Alto Sele).

La Protezione civile regionale ha infatti emanato una proroga dell'allerta meteo con lo stesso livello di criticità.

Il quadro meteo in essere, al suolo, potrebbe determinare fenomeni di dissesto localizzato come ruscellamenti superficiali con possibili fenomeni di trasporto di materiale; allagamenti di locali interrati e di quelli a pian terreno; scorrimento superficiale delle acque nelle sedi stradali e possibili fenomeni di rigurgito dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche con tracimazione e coinvolgimento delle aree urbane depresse tra l'altro.