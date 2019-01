Esponente Fdi,"Nazismo ebbe suo fascino"

(ANSA) - NAPOLI, 28 GEN - E' diventato un caso politico il post pubblicato su Facebook dal consigliere comunale di Castellammare di Stabia (Napoli) Ernesto Sica in cui - nel giorno della memoria - il rappresentante di Fratelli d'Italia pur condannando la Shoah come un "inaccettabile sterminio di massa" riconosce "un certo fascino al Nazismo". "Non nego ci possa essere un certo fascino del Nazismo - queste le parole incriminate del consigliere - ma ciò si limita solo ad un primo acchito, perché in fin dei conti il Nazismo provò ad imitare il Fascismo italiano, fallendo miseramente e creando qualcosa di molto diverso e distante dal Fascismo Italiano, che fu invece rappresentazione della volontà popolare, fu movimento con salde radici ideologiche e spirituali, strutturato da una ossatura culturale di alto profilo".

"Le leggi razziali - prosegue il post del consigliere stabiese - furono macchia vergognosa ed indelebile del fascismo italiano. Mai più stermini di massa. Mai più shoah" conclude.