Immigrato gambiano arrestato per droga

NAPOLI, 27 GEN - I Carabinieri del Nucleo Operativo della compagnia Stella hanno arrestato in piazza Garibaldi a Napoli per spaccio di stupefacenti un gambiano 24enne residente a Forio d'Ischia e incensurato.

Il giovane è stato sorpreso durante un servizio di osservazione al culmine del quale i Carabinieri sono intervenuti bloccando il 24enne e un giovane assuntore di droga che si era appena "rifornito" da lui. Entrambi sono stati perquisiti? Addosso al gambiano i militari hanno trovato circa 10 grammi di hashish, circa 10 grammi di marijuana e una piccola somma di denaro verosimile provento della cessione appena effettuata.

L'acquirente è stato invece trovato in possesso della bustina di marijuana appena comprata ed è stato segnalato al prefetto quale assuntore di droga. L'arrestato è in attesa di rito direttissimo.

