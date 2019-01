Serie B: Salernitana-Lecce 1-2

(ANSA) - SALERNO, 26 GEN - Il Lecce espugna per 2-1 l'Arechi, condanna la Salernitana alla prima sconfitta del 2019 e sale al terzo posto nella classifica di serie B. Pronti-via e la squadra di Liverani passa: Mancosu (4') calcia dai 25 metri, la palla cambia direzione e sorprende Micai che, piazzato male, non riesce ed evitare il gol dei salentini. I giallorossi pigiano sull'acceleratore e al 20' trovano la rete del 2-0: Tachtsidis serve una palla filtrante per Palombi che deposita in fondo al sacco, siglando il gol dell'ex. La Salernitana prova a riorganizzarsi ma il Lecce non concede nulla. La Salernitana al 28' accorcia le distanze con André Anderson ma non basta per agguantare almeno il pari.