Treofan chiude, 76 licenziati

(ANSA) - NAPOLI, 25 GEN - La "Treofan", azienda che produce film in polipropilene, acquisita di recente dal gruppo indiano "Jindal Films Europe", ha annunciato la chiusura dello stabilimento a Battipaglia (Salerno).

La notizia ha lasciato sgomenti i 76 lavoratori in presidio dal 20 dicembre."Con questa chiusura - afferma Federica Colabene, responsabile della logistica di Treofan - è stata decretata la fine della politica italiana. Questa mattina sono arrivati davanti lo stabilimento dei vigilantes, mandati direttamente dall'azienda, dalla Germania". "Da Confindustria, - aggiunge Colabene - è arrivato l'avviso di licenziamento per 76 lavoratori, tutti del Salernitano. Nonostante il Mise ed i tavoli di crisi, è stato dato uno schiaffo alla politica italiana. La nuova proprietà è completamente latitante".

"La nostra azienda era una eccellenza nel settore. Non abbiamo mai vissuto crisi. Il polipropilene è nato qui", conclude la responsabile logistica. I lavoratori hanno annunciato la prosecuzione del presidio 24 ore su 24".