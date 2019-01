Norme igiene in bengalese, no razzismo

(ANSA) - PALMA CAMPANIA (NAPOLI), 25 GEN - Niente razzismo, anzi. L'idea di un opuscolo sulle regole igieniche da seguire, tradotto anche in bengalese, è nata per ''favorire una più concreta integrazione tra la popolazione palmese e la folta comunità straniera presente sul territorio''. E' quanto precisa il sindaco di Palma Campania (Napoli), Nello Donnarumma, commentando l'iniziativa - di cui nei giorni scorsi ha parlato la stampa - dell'opuscolo sulle norme di igiene personale che da oggi sarà distribuito anche alla numerosa platea di bengalesi presenti sul territorio. Le norme precauzionali, 12 in tutto, spaziano dalla doccia giornaliera all'uso di deodoranti, fino alla pulizia degli abiti.

"Più volte - ha specificato Donnarumma - si sono create, in passato, pericolose, ancorché rare situazioni poco edificanti per il nostro paese, come i casi di tubercolosi che hanno creato non pochi malumori tra i cittadini ed equivoci legati al fenomeno immigrazione. L'idea è quella di uniformare l'idea stessa di igiene".