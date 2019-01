Napoli: Ancelotti, no a fascia Koulibaly

(ANSA) - NAPOLI, 25 GEN - Koulibaly a Milano non avrà la fascia di capitano come molti tifosi del Napoli avevano chiesto.

''Non vogliamo enfatizzare troppo la questione'' spiega Ancelotti in conferenza stampa. ''Credo - aggiunge l'allenatore - che la fascia la porterà Hamsik, se giocherà, oppure Insigne o Callejon o Albiol. Per fare capitano Koulibaly dovrei mettere tutti in panchina...''.

''Quello che è successo il 26 dicembre - dice ancora il tecnico dei partenopei - mi auguro e sono convinto che non succederà domani. Sicuramente il problema è stato posto all'attenzione generale''. ''Speriamo - conclude Ancelotti - che ci sia stata una sensibilizzazione giusta e non succeda nulla, se dovesse succedere qualcosa ci sono da fare azioni necessarie per sensibilizzare ancora di più''.