Maltempo, frana su statale Casamicciola

(ANSA) - ISCHIA (NAPOLI), 25 GEN - Una frana si è verificata la scorsa notte a Casamicciola (Ischia) sulla ex strada statale 270, nel tratto antistante l'eliporto, sulla arteria di collegamento tra Casamicciola e Lacco Ameno. Nessuna persona o auto è stata coinvolta.

La frana ha interessato una scarpata per un'altezza di 16 metri e per una lunghezza di 50 metri circa. A venir giù con violenza inaudita un terrapieno dall'altezza di 16 metri. La strada resterà comunque chiusa fino al termine delle operazioni e dei sopralluoghi. Rimossi finora circa 170 metri cubi di materiale.