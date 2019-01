In libertà vigilata ferito, grave

(ANSA) - NAPOLI, 25 GEN - Un 58enne è ricoverato in gravi condizioni nell'ospedale Pellegrini di Napoli dopo essere stato ferito con colpi d'arma da fuoco. L'uomo è stato abbandonato in serata al Pronto soccorso del nosocomio. Il 58enne, in libertà vigilata, è stato colpito all'addome e alla coscia sinistra.

Ha perso molto sangue ed è ora nel reparto di Rianimazione.

Indaga la polizia per ricostruire l'accaduto; l'uomo potrebbe essere stato vittima di un agguato.