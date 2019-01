Banda pneumatici, raid in via Caravaggio

(ANSA) - NAPOLI, 25 GEN - Torna la banda dei furti di pneumatici, protagonista di numerosi furti nell' Estate scorsa e mette a segno due raid notturni in via Michelangelo da Caravaggio,penetrando in un parco protetto da videocamere di sorveglianza.

Nella notte tra il 23 ed il 24 gennaio ignoti sono entrati nel parco al civico 89 ed hanno ispezionato le vetture in sosta, forzando anche lo sportello di una "Smart".

Questa notte, verso le 4, tre malviventi sono penetrati nuovamente nel condominio e, dopo aver coperto le videocamere di sorveglianza, hanno smontato le ruote di tre auto, due "Smart" ed una "Mercedes".

I pneumatici delle "Smart" sono particolarmente ricercati sul mercato nero. Dopo una lunga catena di furti nel quartiere Vomero, l' 11 Settembre 2018, la Polizia arrestò in viale Raffaello tre componenti di una banda specializzata.