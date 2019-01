Sanità: De Luca, avanti nel cambiamento

(ANSA)- AVELLINO, 24 GEN- "Ai tavoli nazionali sulla sanità, non ci sono più risatine sulla Regione Campania. Andremo avanti nel cambiamento che abbiamo impresso, sempre più convinti che se non cambiamo le cose adesso non le cambieremo più". Lo ha detto il presidente della giunta regionale, Vincenzo De Luca, intervenendo al convegno promosso dalla Asl di Avellino sugli screening oncologici e alla inaugurazione di una unità mobile per lo screening della mammella. "La realtà - ha poi aggiunto il Governatore - si cambia con la fatica e non con i tweet".