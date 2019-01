Riuscito il trapianto su Alex

(ANSA) - ROMA, 24 GEN - A distanza di un mese dall'intervento al piccolo Alessandro Maria Montresor, Alex, affetto da una malattia genetica rara, il trapianto di cellule staminali emopoietiche da genitore cui è stato sottoposto "è riuscito": il percorso trapiantologico, infatti, "può dirsi concluso positivamente" ed Alex è "in buone condizioni di salute" e lascerà l'Ospedale nelle prossime ore. Le cellule del padre, manipolate e infuse nel bambino, afferma l'Ospedale, a distanza di 1 mese dal trapianto "hanno perfettamente attecchito". Nel tentativo, non riuscito, di trovare un donatore compatibile, molte città tra cui Napoli si erano mobilitate in una gara di solidarietà.