Koulibaly, in Francia mai problemi

(ANSA) NAPOLI, 24 GEN - "Quando sono arrivato in Italia non percepivo tanto i cori contro i napoletani, perché ero concentrato sul calcio ma quando ho cominciato a capire sono rimasto stupito. Penso a Insigne, fanno cori contro i napoletani ma poi quando lui è in nazionale tutta Italia lo sostiene". Lo ha detto il difensore franco-senegalese del Napoli Kalidou Koulibaly in un'intervista sui canali ufficiali del Napoli. "Napoli - ha aggiunto - è una bellissima città e bisogna fare una lotta giusta anche su questo. In Francia non ho mai avuto problemi sui campi di calcio e nella vita. Sono cresciuto con tanti amici stranieri, non c'erano mai problemi. Per me la Francia da questo punto di vista è diversa, anche in nazionale ci sono sempre tanti giocatori di colore e non è mai stato un problema. E' un Paese che ha tante diversità culturali nella popolazione, sono avanti su questo".