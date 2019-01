Clan, zone grigie con politica e affari

(ANSA) - NAPOLI, 24 GEN - "Dobbiamo prendere atto di una mutazione profonda nella criminalità organizzata che vede la commistione sotterranea tra criminalità, notabili, politici, imprenditori e liberi professionisti. Questi sono i fili che noi dobbiamo recidere". Così il procuratore generale di Napoli Luigi Riello a commento della presentazione della relazione dell'anno giudiziario con il presidente della Corte d'appello Giuseppe de Carolis di Prossedì. "Il messaggio che dobbiamo lanciare - dice Riello - è che fare affari non conviene e porta in galera".

Diminuisce la pendenza dei procedimenti del settore civile ma aumenta quella nel penale. Sono i primi dati emersi sull'andamento dei processi nel 2018. Nel settore penale si è passati per le sezioni ordinarie da 44.668 a 44.777 processi pendenti, pari al 9,2% in più, principalmente a causa della sopravvenienza, passata da 14.083 processi a ben 15.609 processi, pari al 10,08 %. "Abbiamo 15 magistrati in meno e quindi immaginate quanto questo possa pesare", spiega De Crolis.