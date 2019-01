Napoli: De Magistris, speriamo non venda

(ANSA) - NAPOLI, 23 GEN - "Speriamo di non perdere giocatori.

Non faccio il presidente ma il tifoso e sinceramente con questa idea che un po' alla volta vendiamo sempre i migliori giocatori perché c'è qualcuno che offre tanti soldi, che poi non si investono per comprarne altri... Così, alla fine, non vinciamo mai". Lo ha detto il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, commentando a 'Un giorno da pecora' le voci di calciomercato sul giocatore del Napoli, Allan. A questo proposito, il presidente Aurelio De Laurentiis, raggiunto a Parigi da RMC Sport, ha detto di non aver "ricevuto un'offerta. Con il Paris Saint Germain siamo molto amici e i due club parlano sempre, anche per altre questioni. Se ci sarà l'occasione, valuteremo. Noi i calciatori li compriamo per tenerli, ma se ci saranno situazioni fattibili per i due club, vedremo. Non parlo mai di soldi".